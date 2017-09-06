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«Полиция поймала двоих молодчиков, которые ограбили случайную прохожую на улице Ярослава Гашека»

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 12:26 [ + 0 – ]

Необходимо создать реабилитационный центр для трудных подростков, где они могли бы получить специальность и завершить образование. Иначе они опять получат новую судимость. Общество должно проявить заботу о подрастающем поколении.