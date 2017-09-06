В Петербурге мужчина выпил литр водки в одиночку и по дороге в магазин за добавкой попал в реанимацию

Организм не выдержал такой нагрузки.

Организм не выдержал такой нагрузки.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 58-летнего петербуржца без чувств обнаружили на асфальте у дома 1/1 по улице Маршала Новикова 18 сентября около 18 часов. Бригада медиков увезла мужчину в НИИ скорой помощи, где ему диагностировали острое отравление алкоголем тяжелой степени. Пациента поместили в токсикологическую реанимацию.



Придя в себя, мужчина рассказал, что у себя в квартире на Байконурской улице выпил две пол-литровые бутылки водки. Этого ему показалось мало, и он отправился в магазин за «добавкой». На улице мужчине стало плохо, и он потерял сознание.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге житель Приморского района выпил литр крепкого алкоголя и попал в реанимацию, когда пошел в магазин за добавкой.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 58-летнего петербуржца без чувств обнаружили на асфальте у дома 1/1 по улице Маршала Новикова 18 сентября около 18 часов. Бригада медиков увезла мужчину в НИИ скорой помощи, где ему диагностировали острое отравление алкоголем тяжелой степени. Пациента поместили в токсикологическую реанимацию.Придя в себя, мужчина рассказал, что у себя в квартире на Байконурской улице выпил две пол-литровые бутылки водки. Этого ему показалось мало, и он отправился в магазин за «добавкой». На улице мужчине стало плохо, и он потерял сознание.Напомним, ранее мы писали о том, что петербуржец выжил, выпив пять литров водки после ссоры с супругой.







Обсуждение темы: «В Петербурге мужчина выпил литр водки в одиночку и по дороге в магазин за добавкой попал в реанимацию » Тоскливый Дятел Терпило 20.09 18:02 [ + -3 – ]

Крепкий мужик, но здоровье не бережет. dexter 20.09 18:49 [ + 2 – ]

Лучше выпить водки литр, чем лизать солёный к....р )

Бедняга, видимо у него не было выбора !))

НЕСТОР 20.09 20:19 [ + 2 – ]

Водка из китайского спирта,а спирт из китайского дерьма.

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