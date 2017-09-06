В петербургском хостеле приезжий из Воронежской области выбросил с балкона уроженца Белоруссии

Трагедия произошла во время ссоры после совместной пьянки.

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Обсуждение темы:

«В петербургском хостеле приезжий из Воронежской области выбросил с балкона уроженца Белоруссии»

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 11:47 [ + 0 – ]

Естественный отбор среди приезжих. Петербург - это земля обетованная только для мигрантов из Средней Азии и Закавказья.

Barabas 20.09 13:49 [ + -1 – ]

а перед этим жахнул бульбаша в пердильник)))