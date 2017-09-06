В центре Петербурга трое выходцев с Кавказа надругались над девятиклассницей

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«В центре Петербурга трое выходцев с Кавказа надругались над девятиклассницей»

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 11:08 [ + -9 – ]

Полный бред. Не могли выходцы с Кавказа такое совершить, никогда не поверю.

Неzнайка. 20.09 11:16 [ + 8 – ]

Вопрос, чего мамаша ждала?

Матва-Полтос 20.09 13:38 [ + 5 – ]

Мамашка и сама такая же..А вообще,аульные твари,кавказоиды распоясались..этих гнид и близко к городу подпускать нельзя..