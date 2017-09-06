В ДТП с участием автобуса и двух легковушек пострадали две женщины (фото)

В частности травмы получила одна из пассажирок общественного транспорта.

В частности травмы получила одна из пассажирок общественного транспорта.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 19 сентября около 15.46 у дома 125 по Лиговскому проспекту. Там столкнулись автобус «Волгобас» маршрута №26 и два легковых автомобиля.







В результате аварии пассажирка автобуса получила легкие травмы, а женщина – водитель одной из легковушек – травмы средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.



Напомним,

Накануне днем в центре Петербурга произошло серьезное ДТП с участием двух легковушек и пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали два человека.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 19 сентября около 15.46 у дома 125 по Лиговскому проспекту. Там столкнулись автобус «Волгобас» маршрута №26 и два легковых автомобиля.В результате аварии пассажирка автобуса получила легкие травмы, а женщина – водитель одной из легковушек – травмы средней степени тяжести. По факту ДТП ведется проверка.Напомним, накануне утром на проспекте Стачек пассажирский автобус засыпало песком после столкновения с КамАЗом - пострадали два человека.





