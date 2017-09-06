В страшном ДТП на Таллинском шоссе с участием трех автомобилей погиб водитель "Жигулей", еще три человека получили травмы (фото)

ВАЗ-2110 совершал поворот налево и не пропустил встречный Mercedes Sprinter.

ВАЗ-2110 совершал поворот налево и не пропустил встречный Mercedes Sprinter.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 19 сентября около 18.30 в районе дома 40 по Таллинскому шоссе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 совершал поворот налево и не пропустил встречный Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус опрокинулся на Volvo.







По данным дорожной полиции, водитель «десятки», 25-летний мужчина, погиб на месте, его пассажирка-ровесница получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили две женщины, ехавшие в «Мерседесе».



По словам очевидцев, одна из пострадавших женщин находится в положении. По факту страшной аварии, которая спровоцировала серьезную пробку, проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Красносельском районе Петербурга на Таллинском шоссе произошло жуткое ДТП с участием трех транспортных средств. В результате аварии один человек скончался на месте происшествия, еще трое получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 19 сентября около 18.30 в районе дома 40 по Таллинскому шоссе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 совершал поворот налево и не пропустил встречный Mercedes Sprinter. От удара микроавтобус опрокинулся на Volvo.По данным дорожной полиции, водитель «десятки», 25-летний мужчина, погиб на месте, его пассажирка-ровесница получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили две женщины, ехавшие в «Мерседесе».По словам очевидцев, одна из пострадавших женщин находится в положении. По факту страшной аварии, которая спровоцировала серьезную пробку, проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что под Пикалево после столкновения с "Тойотой" погибли водитель "Шевроле" и его пассажирка.







Обсуждение темы: «В страшном ДТП на Таллинском шоссе с участием трех автомобилей погиб водитель "Жигулей", еще три человека получили травмы (фото)» Неzнайка. 20.09 12:04 [ + 1 – ]

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