На Демьяна Бедного нетрезвый мужчина перерезал газовый шланг во время ремонта и устроил массовую эвакуацию жильцов (фото)

Сам виновник инцидента госпитализирован в больницу.

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«На Демьяна Бедного нетрезвый мужчина перерезал газовый шланг во время ремонта и устроил массовую эвакуацию жильцов (фото)»

Тоскливый Дятел Терпило 20.09 11:03 [ + 1 – ]

Характерно для дебильных квартирантов, которые населяют наш город.