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«Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного»

Не ну а чО? Если у нас чувака с такой кликухой выпускают в зомбоящик в праймтайм, почему бы в его честь не назвать переулок? Можно и дальше пойти: например, учредить в стольном нашем граде Пигидиев тупик или Сосулярную канаву.