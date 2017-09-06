Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного
10:07
Тэги: топонимика, смольный, музыка
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Обсуждение темы:
«Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного»
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Тоскливый Дятел Терпило 20.09 11:05 [ + 0 – ]
Предполагаю, что Олег Алексеевич поторопился, не подумал о благозвучности названия.
Hиф-Hиф 20.09 12:57 [ + 0 – ]
Не ну а чО? Если у нас чувака с такой кликухой выпускают в зомбоящик в праймтайм, почему бы в его честь не назвать переулок? Можно и дальше пойти: например, учредить в стольном нашем граде Пигидиев тупик или Сосулярную канаву.
Всего комментариев - 3
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