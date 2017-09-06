Льготный проездной на все виды транспорта в Петербурге может подорожать

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Обсуждение темы:

«Льготный проездной на все виды транспорта в Петербурге может подорожать»

арнольд питерский 19.09 16:12 [ + 8 – ]

октябрь все ближе и ближе...

Неzнайка. 19.09 16:40 [ + 15 – ]

Смольный решил сделать жителям сюрприз....

Сделайте, сдохните всей ватагой, начиная с усатого жлоба....

Тоскливый Дятел Терпило 19.09 17:46 [ + -2 – ]

Предлагаю вообще отменить льготы на проезд. Меньше людей будет в транспорте, особенно в электричках.

НЕСТОР 19.09 19:46 [ + 11 – ]

Когда вы нажрётесь,власть имущие?

Bloempje 19.09 20:17 [ + 4 – ]

А льготный проездной на все виды транспорта в Преисподней может всерьез подешеветь, однако ради этого поспешить придется...

монк-аль-ахри 19.09 20:36 [ + 7 – ]

Опять? И когда же вы нажрётесь, правители херовы?!