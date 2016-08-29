В операции по поиску и спасению двух женщин, ушедших в лес за грибами, принимали участие 150 человек и вертолет (фото)

Женщины потерялись накануне вечером и только к утру их удалось найти.

Женщины потерялись накануне вечером и только к утру их удалось найти.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, петербурженки 1954 и 1962 гг. рождения пропали в понедельник вечером в лесу около Сестрорецка. В поисковой операции приняли участие три поисковые группы из более чем 150 человек, которые всю ночь обследовали лес и прилегающие территории.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу



В воздух подняли беспилотники, а с помощью GPS-трекера удалось определить азимут сигнала мобильного телефона от базовой станции. Операцию, проходившую в темное время суток, осложняла непогода и болотистая местность. Утром потерявшихся нашли и отправили к медикам на вертолёте центра «Хели Драйв». Ради посадки спецсредства движение по дороге в Сестрорецке было остановлено на время.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Минувшей ночью в Курортном районе Петербурга спасатели и волонтеры искали двух заблудившихся в местных лесах женщин. К утру 19 сентября потеряшек удалось обнаружить и вывести из леса. В операции по спасению принимал участие вертолет.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ПетербургуКак сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, петербурженки 1954 и 1962 гг. рождения пропали в понедельник вечером в лесу около Сестрорецка. В поисковой операции приняли участие три поисковые группы из более чем 150 человек, которые всю ночь обследовали лес и прилегающие территории.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ПетербургуВ воздух подняли беспилотники, а с помощью GPS-трекера удалось определить азимут сигнала мобильного телефона от базовой станции. Операцию, проходившую в темное время суток, осложняла непогода и болотистая местность. Утром потерявшихся нашли и отправили к медикам на вертолёте центра «Хели Драйв». Ради посадки спецсредства движение по дороге в Сестрорецке было остановлено на время.Напомним, ранее мы писали о том, что только за две недели сентября в лесах Ленобласти бесследно пропали девять человек.







Обсуждение темы: «В операции по поиску и спасению двух женщин, ушедших в лес за грибами, принимали участие 150 человек и вертолет (фото)» НЕСТОР 19.09 19:45 [ + 3 – ]

Идиотки,где там можно заблудиться?

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