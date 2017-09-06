На Радищева во время драки двое мужчин избили молодого человека и пырнули его ножом в живот

Злоумышленники были задержаны бойцами Росгвардии.

Злоумышленники были задержаны бойцами Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , возле дома 24 по улице Радищева между 26-летним молодым человек и двумя другими мужчинами возник конфликт, причины которого устанавливаются. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой двое мужчин нанесли своему оппоненту побои, а также ножевое ранение в живот, а затем скрылись с места происшествия. Случайные прохожие, видевшие драку, вызвали полицию.



Работая по горячим следам, сотрудники Росгвардии неподалеку от места происшествия увидели мужчину, схожего по приметам с одним из нападавших. Заметив патрульный автомобиль, гражданин начал убегать по улице Радищева, но после недолгого преследования был задержан. Второй подозреваемый был задержан другим нарядом вневедомственной охраны у дома 7 по Виленскому переулку.



Пострадавшего госпитализировали в больницу. Задержанных доставили в отдел полиции. По факту возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 111 УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что



Накануне вечером в Центральном районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал двоих мужчин в возрасте 31 и 44 лет, которые ранили 26-летнего гражданина.Как сообщает, возле дома 24 по улице Радищева между 26-летним молодым человек и двумя другими мужчинами возник конфликт, причины которого устанавливаются. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой двое мужчин нанесли своему оппоненту побои, а также ножевое ранение в живот, а затем скрылись с места происшествия. Случайные прохожие, видевшие драку, вызвали полицию.Работая по горячим следам, сотрудники Росгвардии неподалеку от места происшествия увидели мужчину, схожего по приметам с одним из нападавших. Заметив патрульный автомобиль, гражданин начал убегать по улице Радищева, но после недолгого преследования был задержан. Второй подозреваемый был задержан другим нарядом вневедомственной охраны у дома 7 по Виленскому переулку.Пострадавшего госпитализировали в больницу. Задержанных доставили в отдел полиции. По факту возбуждено уголовное дело по части 2, статьи 111 УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали мужчину, который при попытке ограбить квартиру на Новочеркасском выстрелил в живот молодому человеку из травмата.





