Обсуждение темы:

«В ЗВО назвали сообщения о стрельбе по зрителям на учениях "Запад-2017" глупостью и провокацией »

А какая разница, когда это произошло? Что, от этого зависит степень вины?

А может, этот доблестный сокол хотел покуситься на Верховного Главнокомандующего?

И очень интересует судьба гражданина, прогуливавшегося в кадре. Да и снимавшего тоже.

