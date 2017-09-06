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В Петербурге на 68-ом году жизни скончался писатель Олег Стрижак

15:13
Тэги: смерть, литература
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Тэги: смерть, литература
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