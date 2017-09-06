В Петербурге на 68-ом году жизни скончался писатель Олег Стрижак

Петербургский писатель Олег Стрижак скончался на 68-м году жизни. Об этом изданию «Фонтанка.ру» сообщила сестра Олега Стрижака, телеведущая Ника Стрижак.



«Эта печальная весть пришла вчера вечером. Олег – наш старший брат – был очень сложным, но удивительным человеком, блестяще образованным, интеллектуальным, независимым. Он был писатель, поэт и историк с уникальным даром, каким-то совершенным чувством слова и стиля", - отметила Стрижак.



СПРАВКА: Олег Стрижак родился в 1950 году в городе Кирки Туркменской ССР. С 1955 года он жил в Ленинграде, где работал редактором военно-исторических книг в издательстве «Лениздат». Первая его книга, «Долгая навигация», была выпущена в 1990 году. После ее публикации Стрижак стал самым молодым членом Союза писателей СССР.



Литератор вел авторскую программу «В мире книг» на «Радио России» и был автором документальных фильмов о Николае Гумилеве и Ларисе Рейснер. Последние годы Олег Стрижак занимался историей Октябрьского переворота, выпуская свои исследования небольшими сериями под названием «Варианты».



