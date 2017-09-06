В Петербурге хотят ввести запрет на продажу алкоголя в дни проведения "Алых парусов" и футбольных матчей

Также планируется не торговать спиртным во время школьных выпускных.

Обсуждение темы:

«В Петербурге хотят ввести запрет на продажу алкоголя в дни проведения "Алых парусов" и футбольных матчей»

монк-аль-ахри 19.09 13:41 [ + 0 – ]

дык у вас же налогов не будет. дилемма для любого государства стара как мир....

Тоскливый Дятел Терпило 19.09 13:44 [ + -1 – ]

Это очень разумный законопроект, который выдвинул Александр Павлович. Он говорит о том, что партия власти заботится о физическом и нравственном здоровье наших горожан, прежде всего, молодежи. Запрет 1 сентября полностью себя оправдал; в тот день я вообще не видел пьяных. Надеюсь, что не увижу их и в другие запретные дни.

Barabas 19.09 13:53 [ + 0 – ]

инициатора закона отодрать в очко)

арнольд питерский 19.09 14:25 [ + 2 – ]

Х..ня это все. Как черные продавали 24часа так и будут. Да и молодежь сейчас ни чем не брезгует так же в подвалах закупится на эти праздники.







