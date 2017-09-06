В Петербурге "Иван Кисликов" обманом похитил у 73-летней пенсионерки около 200 тысяч рублей

Еще одна пожилая женщина лишилась 75 тысяч рублей после визита незнакомок.

Еще одна пожилая женщина лишилась 75 тысяч рублей после визита незнакомок.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», днем 18 сентября в квартиру 73-летней пенсионерки в Огородном переулке пришел рыжеволосый парень 20-25 лет, который представился «Иваном Кисликовым». Злоупотребив доверием хозяйки, злоумышленник обманом завладел ее сбережениями в сумме 3000 долларов США и 20 000 рублей. Общий ущерб составил 190 тысяч рублей.



В тот же день в квартиру на улице Верности, в которой проживает 87-летняя петербурженка, пришли две неизвестные женщины. Они заявили, что в стране проходит денежная реформа и им необходимо переписать номера всех купюр в доме для последующей замены по «выгодному курсу».



Старушка передала злоумышленницам 75 тысяч рублей, которые они подменили и скрылись. Воровки попали в объектив видеокамеры, установленной в подъезде дома. По обоим фактам проводятся проверки.



Напомним, ранее мы писали о том, что Две пожилые петербурженки вновь стали жертвами мошенников. Рыжий «Иван» обманом похитил у пенсионерки около 200 тысяч рублей. А у другой пожилой женщины под предлогом «переписи» купюр украли 75 тысяч рублей.Как передает АН «Оперативное прикрытие», днем 18 сентября в квартиру 73-летней пенсионерки в Огородном переулке пришел рыжеволосый парень 20-25 лет, который представился «Иваном Кисликовым». Злоупотребив доверием хозяйки, злоумышленник обманом завладел ее сбережениями в сумме 3000 долларов США и 20 000 рублей. Общий ущерб составил 190 тысяч рублей.В тот же день в квартиру на улице Верности, в которой проживает 87-летняя петербурженка, пришли две неизвестные женщины. Они заявили, что в стране проходит денежная реформа и им необходимо переписать номера всех купюр в доме для последующей замены по «выгодному курсу».Старушка передала злоумышленницам 75 тысяч рублей, которые они подменили и скрылись. Воровки попали в объектив видеокамеры, установленной в подъезде дома. По обоим фактам проводятся проверки.Напомним, ранее мы писали о том, что на проспекте Культуры лжекоммунальщица похитила у 74-летней пенсионерки 200 тысяч рублей







Обсуждение темы: «В Петербурге "Иван Кисликов" обманом похитил у 73-летней пенсионерки около 200 тысяч рублей» Иванов1 20.09 11:26 [ + 0 – ]

Надо всегда давать переписывать номера своих денег разным ублюдкам

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