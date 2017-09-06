СМИ: На учениях "Запад-2017" под Лугой вертолёт выстрелил не по цели и, предположительно, попал по зрителям (видео)

Видео с последствиями на земле от случайного залпа ракетами вертолёта во время учений «Запад 2017» pic.twitter.com/Fkj499FdGK

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Обсуждение темы:

«СМИ: На учениях "Запад-2017" под Лугой вертолёт выстрелил не по цели и, предположительно, попал по зрителям (видео)»

dexter 19.09 13:12 [ + 0 – ]

Дядечка слева шёл и гордился русским оружием..

Тоскливый Дятел Терпило 19.09 13:21 [ + 0 – ]

Несчастный случай. Потери среди гражданского населения. В следующий раз будут окапываться.

монк-аль-ахри 19.09 13:39 [ + 0 – ]

вот поэтому я громко и вслух матерюсь, когда очередные "рыцари неба" начинают выписывать свои пируэты на малых высотах над Васильевским.

Barabas 19.09 13:48 [ + -1 – ]

все 3 ракеты попали гражданским в пердачелло. это был прицельный выстрел)

Hиф-Hиф 19.09 13:50 [ + 0 – ]

предположу, что тот, кто заснял момент взрыва, его последствия снимать уже не мог. Вот что такое оказаться в неправильном месте в неправильное время.

Hиф-Hиф 19.09 14:00 [ + 0 – ]





Редакция! Беспокоит судьба мужика, гулявшего в кадре, и мужика, снимавшего этот ролик. Он как-то подозрительно в конце падает в некошеную траву. Редакция! Беспокоит судьба мужика, гулявшего в кадре, и мужика, снимавшего этот ролик. Он как-то подозрительно в конце падает в некошеную траву.