Полиция задержала трех подростков, которые отобрали у 49-летнего мужчины личные вещи на Маршала Захарова

Нападение было совершено в середине июля этого года.

Нападение было совершено в середине июля этого года.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 14 июля у дома 13 на улице Маршала Захарова. Трое парней напали на 49-летнего мужчину и похитили его имущество.



В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 19-летнего молодого человека и двух подростков, 17 и 14 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Петербурге сотрудники полиции задержали троих подростков, которые подозреваются в разбойном нападении на случайного прохожего. В общей сложности добычей злоумышленников стали вещи на сумму около 33 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, инцидент произошел 14 июля у дома 13 на улице Маршала Захарова. Трое парней напали на 49-летнего мужчину и похитили его имущество.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 19-летнего молодого человека и двух подростков, 17 и 14 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В отношении задержанных избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержана группа подростков, которая нападала на мужчин и избивала их, а также сломала паркур-площадку.







Обсуждение темы: «Полиция задержала трех подростков, которые отобрали у 49-летнего мужчины личные вещи на Маршала Захарова» Неzнайка. 19.09 15:00 [ + 0 – ]

Всю троицу к Барабасу, пусть пердолит мудаков малолетних...

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