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«В Петербурге поймали члена банды из Закавказья, который, угрожая ножом, отнял у автовладельца сумку с 10 млн рублей»

а чего искать? арестовываем 20 его земляков и даём срок - неделя. Через три дня начинаем расстреливать по три человека в день - слепым выбором. Сами бабки принесут. И ещё сверху столько же положат.