В Петербурге задержали мужчину, который при попытке ограбить квартиру на Новочеркасском выстрелил в живот молодому человеку из травмата

Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте.

Инцидент произошел на Новочеркасском проспекте.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 17 сентября около половины седьмого вечера злоумышленник, позвонив, вошел в съемную квартиру на Новочеркасском проспекте и, угрожая предметом, похожим на пистолет, 28-летнему мужчине, потребовал деньги и банковские карты. Однако,



Пострадавший с огнестрельным ранением живота из травматического оружия в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 27-летнего гражданина. В настоящее время выбирается мера пресечения.

Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали мужчину, который в минувшее воскресенье напал с травматическим пистолетом на квартиросъемщика.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 17 сентября около половины седьмого вечера злоумышленник, позвонив, вошел в съемную квартиру на Новочеркасском проспекте и, угрожая предметом, похожим на пистолет, 28-летнему мужчине, потребовал деньги и банковские карты. Однако, получив отказ и ничего не похитив, злоумышленник выстрелил в живот потерпевшему и с места происшествия скрылся на такси. Пострадавший с огнестрельным ранением живота из травматического оружия в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 27-летнего гражданина. В настоящее время выбирается мера пресечения.







Обсуждение темы: «В Петербурге задержали мужчину, который при попытке ограбить квартиру на Новочеркасском выстрелил в живот молодому человеку из травмата» Тоскливый Дятел Терпило 19.09 13:22 [ + 0 – ]

Всегда лучше стрелять первым. Barabas 19.09 13:42 [ + 0 – ]

выстрелил в живот и када тот согнулся он отпердолил его в гузло))))

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