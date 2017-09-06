В Луге двухметровый пьяный громила схватил девушку за волосы, оттащил в кусты и попытался изнасиловать

К счастью, потерпевшей удалось вырваться и убежать.

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Обсуждение темы:

«В Луге двухметровый пьяный громила схватил девушку за волосы, оттащил в кусты и попытался изнасиловать»

Тоскливый Дятел Терпило 19.09 11:50 [ + -2 – ]

Судя по описанию и способу нападения, это мог быть контрактник

Тоскливый Дятел Терпило 19.09 11:52 [ + -2 – ]

из ЧОПа

Saymon Grapes 19.09 12:43 [ + 0 – ]

Там в Луге учения военные идут. Это кто-то из вояк набухался.

dexter 19.09 13:16 [ + 1 – ]

Один такой контрактник уже оприходовал Дятла, и Дятел знает, что он из ЧОПа .

монк-аль-ахри 19.09 13:48 [ + 0 – ]

не....это патриот русский был. он так силу русскую доказывал.