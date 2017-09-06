В Петербурге задержали уроженца Молдовы, который пытался молотком забить свою знакомую и, чтобы скрыть следы, поджег ее квартиру

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«В Петербурге задержали уроженца Молдовы, который пытался молотком забить свою знакомую и, чтобы скрыть следы, поджег ее квартиру»

Тоскливый Дятел Терпило 19.09 10:54 [ + -1 – ]

А с какой целью он находился в гостях у женщины, возраст которой в 2 раза больше его?