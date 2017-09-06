В Ленобласти задержали местного жителя, который во время ссоры на Васильевском острове отрезал мужчине уши

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Пострадавший был госпитализирован в больницу.



Напомним,



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне сотрудниками полиции в деревне Заполье Волосовского района был задержан 40-летний местный житель. Его подозревают в том, что на почве неприязненных отношений он кухонным ножом нанес не менее двух ударов в область плеча и ключицы пострадавшему и скрылся.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Житель Ленобласти находится под арестом. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции в Волосовском районе Ленинградской области задержали злоумышленника, который подозревается в том, что в начале сентября на Васильевском острове в Петербурге отрезал мужчине уши.Напомним, инцидент произошел в ночь на 6 сентября у дома 14 по 17-ой линии В.О. Мужчину с множественными ранами околоушной области с обеих сторон, травматическим отрывом обеих ушных раковин доставили в больницу.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», накануне сотрудниками полиции в деревне Заполье Волосовского района был задержан 40-летний местный житель. Его подозревают в том, что на почве неприязненных отношений он кухонным ножом нанес не менее двух ударов в область плеча и ключицы пострадавшему и скрылся.По факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Житель Ленобласти находится под арестом. Расследование продолжается.







Обсуждение темы: «В Ленобласти задержали местного жителя, который во время ссоры на Васильевском острове отрезал мужчине уши» Тоскливый Дятел Терпило 19.09 10:52 [ + 0 – ]

А отрезанные уши нашли? Если нет, предлагаю отрезать их злоумышленнику и трансплантировать пострадавшему. владимир попутчик 19.09 11:40 [ + 3 – ]

яйца ему отрезать Неzнайка. 19.09 11:51 [ + 1 – ]

владимир попутчик 19.09 11:40 [ + 0 – ]

яйца ему отрезать...

И Дятлу пришить, вместо ушей....

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