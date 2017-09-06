«На Васильевском водитель маршрутки после удара от велосипедиста кастетом пустил в ход огнетушитель»

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Общество
... долбучий велосек! Не ожидал, видать, отпора от водителя. Молодец против овец. Поделом! Ибо распоясались! Везде шныряют, ПДД нарушают, дорожки себе выделенные требуют, а налогов транспортных не платят. С чего такая халява им? Надо им акциз на еду ввести, по аналогии с бензином. Как велосек -- так еду ему вдвое дороже продавать. Ибо переводит ее без пользы.
Скорее бы снег выпал, чтобы эти велосипедисты убрались. Невозможно гулять вечером; носятся по тротуарам.
Тут Ниф ты не прав, водила 99% абрек, который вчера еще барана в горах тр...ал... А как они ездят все знают...Скорее за дело в бубен схлопотал..
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17:29, 18 сентября
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