На Васильевском водитель маршрутки после удара от велосипедиста кастетом пустил в ход огнетушитель

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«На Васильевском водитель маршрутки после удара от велосипедиста кастетом пустил в ход огнетушитель»

Hиф-Hиф 19.09 10:15 [ + -1 – ]

... долбучий велосек! Не ожидал, видать, отпора от водителя. Молодец против овец. Поделом! Ибо распоясались! Везде шныряют, ПДД нарушают, дорожки себе выделенные требуют, а налогов транспортных не платят. С чего такая халява им? Надо им акциз на еду ввести, по аналогии с бензином. Как велосек -- так еду ему вдвое дороже продавать. Ибо переводит ее без пользы.

Тоскливый Дятел Терпило 19.09 10:56 [ + 3 – ]

Скорее бы снег выпал, чтобы эти велосипедисты убрались. Невозможно гулять вечером; носятся по тротуарам.

Неzнайка. 19.09 11:36 [ + 1 – ]

Тут Ниф ты не прав, водила 99% абрек, который вчера еще барана в горах тр...ал... А как они ездят все знают...Скорее за дело в бубен схлопотал..