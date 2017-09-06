Отопительный сезон в Петербурге начнется с 20 сентября, а синоптики прогнозируют бабье лето

Обсуждение темы:

«Отопительный сезон в Петербурге начнется с 20 сентября, а синоптики прогнозируют бабье лето»

смерч 18.09 18:41 [ + 2 – ]

А зима то какая будет,просто красава."...Чё то мне подсказывает что пипец планетарного масштаба не за горами,к сожалению я редко в таких...ошибаюсь.

Пишичитай 18.09 19:17 [ + -1 – ]

мне тоже кажется что пипец совсем рядом, а предчувствия меня тоже редко обманывают и редко потому появляются

смерч 18.09 19:25 [ + -1 – ]

Тоже ждёмС Нибуру?