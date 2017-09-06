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«В Купчино врачи и полицейские спасли мужчину, который пытался отрезать себе гениталии »

Явар Тиррей 18.09 18:49 [ + 3 – ]

... Очень неплохо бы было, если бы все гости с югов брали с него пример!!!!

