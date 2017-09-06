В Петербурге задержали 23-летнего парня из Ульяновской области, который убил и ограбил бомбилу, чтобы оплатить комнату в коммуналке

Молодой человек устроил вечеринку, получив зарплату в фастфуде, и ему не хватило денег на жилье.

Обсуждение темы:

«В Петербурге задержали 23-летнего парня из Ульяновской области, который убил и ограбил бомбилу, чтобы оплатить комнату в коммуналке»

Galina Belova 18.09 16:04 [ + 15 – ]

Понаехало всякой падали в Родной город.

Неzнайка. 18.09 16:55 [ + 6 – ]

Звиздец... Парня угробил и себе жизнь заодно...

НЕСТОР 18.09 17:39 [ + 5 – ]

Понаехало всякой падали в Родной Город.

dexter 18.09 18:34 [ + 6 – ]

Заодно "оплатил" и дальнейшую жил-площадь, лет на 5-7, а может и больше..

смерч 18.09 19:03 [ + 7 – ]

Я не знаю конечно но это уже закономерность то что в большие города стали приезжать одни е..ланы со всей России и Снг

Gitel 19.09 11:52 [ + -1 – ]

Откуда в Весёлом посёлке бомбардировщик? Из Сирии случайно залетел?