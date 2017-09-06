Обсуждение темы:

«Недалеко от "Волковской" смелые девушки, водители скорой и троллейбуса спасали испуганного котенка (видео)»

Такое ощущение, что кот спасался от девиц, нет?

Думал, видать, что они за ним под машину не бросятся.

А на последнем кадре так и норовит лапой спасительницу цапнуть ;-))