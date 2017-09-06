В Ладожском озере найдено тело одного из подростков, утонувших три месяца назад

Лодка с пятью подростками перевернулась 19 июня, двоим юношам удалось выплыть.

Лодка с пятью подростками перевернулась 19 июня, двоим юношам удалось выплыть. пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Карелия 18 сентября. Поиски остальных погибших продолжаются.



Напомним,



Двум ребятам удалось спастись, но трое утонули, в их числе оказалась девушка, 16-летие которой, по некоторым данным, отмечали ее друзья.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), сейчас продолжается его расследование.



Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков тогда заявил, что вина за случившееся полностью лежит на участниках трагической прогулки. По своей легкомысленности они подвергли себя неоправданному риску - хождению в лодке по озеру с пресной водой и тяжелой волной без спасательных жилетов, пишет Newsru.com.

В Ладожском озере обнаружено тело 16-летнего юноши, утонувшего во время июньского трагического катания пяти подростков на алюминиевой лодке, когда в живых остались только двое, сообщает18 сентября. Поиски остальных погибших продолжаются.Напомним, трагедия произошла 19 июня: тогда во время прогулки по Ладожскому озеру перевернулась лодка с пятью подростками. Они приехали из карельского города Сортавала в поселок Импилахти Питкярантского района республики, где один из подростков взял у своей родственницы алюминиевую лодку типа "казанка" с мотором. После этого они отправились на прогулку по акватории залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов.Двум ребятам удалось спастись, но трое утонули, в их числе оказалась девушка, 16-летие которой, по некоторым данным, отмечали ее друзья.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), сейчас продолжается его расследование.Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков тогда заявил, что вина за случившееся полностью лежит на участниках трагической прогулки. По своей легкомысленности они подвергли себя неоправданному риску - хождению в лодке по озеру с пресной водой и тяжелой волной без спасательных жилетов, пишет Newsru.com.





