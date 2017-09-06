На Новочеркасском при попытке ограбить квартиру "кавказец" выстрелил в молодого мужчину из травмата

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«На Новочеркасском при попытке ограбить квартиру "кавказец" выстрелил в молодого мужчину из травмата »

монк-аль-ахри 18.09 17:25 [ + 9 – ]

а за коим ху*м дверь надо было открывать?

смерч 18.09 18:56 [ + 4 – ]

Ржу не могу...Дело было так..Звон,открывает дверь.Стоит абрек с бородой и с травмой и говорит:Дэнги дай.на что хозяин ему в ответ :Да иди ты науй.Выстрел и убежал.А в чём вообще прикол я не до понял

робин 18.09 23:03 [ + 4 – ]

так обезьяна и открыла, вообщем дела зоопарка!!

Большой 19.09 09:59 [ + 2 – ]

А ведь,ещё не так давно,у нас была культурная столица и замки на дверях висели чисто символически...