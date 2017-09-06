На рынке "Юнона" федерального судью оставили без денег и документов

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Обсуждение темы:

«На рынке "Юнона" федерального судью оставили без денег и документов»

смерч 18.09 20:02 [ + 6 – ]

Как сказал бы Пётр первый..Радуюсь я,как я радуюсь..

graail2 19.09 04:10 [ + 6 – ]

Это плохо, но почему-то радует........Хоть кто-то но наказал БЕЗНАКАЗАННОГО.

Hиф-Hиф 19.09 10:20 [ + 4 – ]

что теперь будет! Катастрофа! С этой ксивой теперь злоумышленник явится в Петроградский суд, предъявит ее и вместо потерпевшей сядет и будет решения выносить.

Bloempje 19.09 11:46 [ + 1 – ]

штрафанули без суда и без греха однако...