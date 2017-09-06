Мигрант, толкнувший под поезд на "Площади Александра Невского" своего приятеля, получил 5 лет колонии
16:14, 18 сентября
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«Мигрант, толкнувший под поезд на "Площади Александра Невского" своего приятеля, получил 5 лет колонии»
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Понаехало всякой падали в Родной город. в «В Петербурге задержали 23-летнего парня из Ульяновской области, который убил и ограбил бомбилу, чтобы оплатить комнату в коммуналке»
... Вот кому-кому - а уж крысам точно наплевать на "охранные грамоты", выданные властями этим "поднимателям экономики" ...
... Это вам не продажные чиновники и менты ... в «На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана»
... Это вам не продажные чиновники и менты ... в «На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана»
Понаехало всякой грязи в Родной Город. в «На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана»
Регистрация в Крыму,а тут без работы и повесился.Опознали родственники ..Слушайте а вообще в том узбекистане кто нибудь вообще живёт или все в Россию перебрались? в «На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана»
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