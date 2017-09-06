Мигрант, толкнувший под поезд на "Площади Александра Невского" своего приятеля, получил 5 лет колонии

В пользу матери погибшего взыскано 500 тысяч рублей.

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Обсуждение темы:

«Мигрант, толкнувший под поезд на "Площади Александра Невского" своего приятеля, получил 5 лет колонии»

смерч 18.09 18:50 [ + 2 – ]

Убил и пять лет,и родителям пол ляма,я уею от суда рФэ

НЕСТОР 18.09 21:38 [ + 3 – ]

Понаехало грязи аульной в Родной Город.