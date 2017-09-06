В Выборге во время киносеанса мужчина, удрученный громкими разговорами, устроил драку с молодыми людьми (видео)

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«В Выборге во время киносеанса мужчина, удрученный громкими разговорами, устроил драку с молодыми людьми (видео)»

арнольд питерский 18.09 15:45 [ + 3 – ]

В такие шараги ходят только быдло и чурки, лучше дома посидеть и спокойно посмотреть фильм в нете под пивко с рыбкой.

dexter 18.09 16:26 [ + 7 – ]

Семки забыл. как без семок то?!

Неzнайка. 18.09 16:50 [ + 7 – ]

18.09 15:45+100000!!!!

Один раз попал на такой сеанс по 100 рублей, не слышно что на экране говорили, тыпые малолетки, чурки, да пэтэушники, брррр....



Явар Тиррей 18.09 18:51 [ + 8 – ]

... Вот и спрашивается - как жить в этой стране без "намертво" поставленного удара???

Явар Тиррей 18.09 18:54 [ + 0 – ]

... Да ... А "копытами-то" зачем махать он начал??? Чтоб завалиться как мешок с говном????

смерч 18.09 19:01 [ + 4 – ]

Нормально,так и должно быть.С одним не согласен,зачем надо было бить морду этому пионэру прямо в зале,надо было вывести его и там по обстоятельствам.

505 18.09 19:29 [ + 8 – ]

Только быдло ходит на просмотры фильмов в такие "кино театры". Если этих быдло не научили родители или родители сами такие же как это пидо-ы , то и кулаки здесь не помогут, так как серость, без бескультурье, неуважение к окружающим и свиновоспитание со стороны родителей - это удел подрастающего и проживающего ( приезжего) населения нашего города, они уже с рождения впитали в себя все отрицательные качества своего протухшего семейного быта. И очень жаль, что этого мужчину не поддержали(если они были) другие кинозрители, вероятно они сидели молча и с упоением утирались от брызг пива, плевков, слушали щелканье семечек, чавканье, истеричные выкрики, мат и восторгались от запах вонючих носок и кроссовок над их головами.

Vignat 18.09 21:21 [ + 5 – ]

Действительно, достали говорящие и чавкающие говнопопкорн свиньи! Лучше дождаться в инете нормального качества и посмотреть дома.

Вячеслав Цыгода 19.09 01:12 [ + 0 – ]

Это психи , и так будет всегда пока не наступит зима , а там уже весной всё по новой (((

Роберт 19.09 08:50 [ + 3 – ]

Смотри кино в интернете никто мешать не будет,а быдлу на других плевать, на то оно и быдло.

