Виталий Милонов назвал рэп "музыкой помоек" и призвал расстрелять Оксимирона и Гнойного

Затем депутат понял, что погорячился и призвал воспринимать фразу про расстрел как гротеск.

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«Виталий Милонов назвал рэп "музыкой помоек" и призвал расстрелять Оксимирона и Гнойного»

dexter 18.09 16:23 [ + -1 – ]

Радужный фекалий только так и может обратить на себя внимание.

монк-аль-ахри 18.09 17:17 [ + 3 – ]

похоже виталик заопасался, что приступы идиотизма замполита Макаркина и религиозное бешенство матки Наташки Наклонской перебьют его популярность. Вот и пукнул во весь эфир. Я лично рэп не слушаю - для меня это дерьмо, музыка ниггеров. Но такое выкатывать, что квакнул Милоша - полный отстой. И на статью об экстремизме вполне тянет. Прокуратура! Ау!

арнольд питерский 18.09 17:24 [ + -1 – ]

Рэперы 90-х давно бы порвали этого рыжего петуха за такие слова

Hиф-Hиф 18.09 18:41 [ + 4 – ]

а вот тут я с пигидием согласен.

рэп -- отстой.

А этому "г" за одну только кликуху его поганую можно было б внушение сделать.