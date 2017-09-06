В Петербурге арестованы сотрудники полиции, которые подозреваются в пытках подозреваемых

Стражи порядка, по данным следствия, прижигали задержанным ноздри и обливали их кипятком.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге арестованы сотрудники полиции, которые подозреваются в пытках подозреваемых»

арнольд питерский 18.09 15:24 [ + 4 – ]

проверте еще 70 и 75 отделы там тоже зверье работает

dexter 18.09 15:47 [ + 3 – ]

Мент, это состояние души.

НС 18.09 17:13 [ + 2 – ]

ВЧК,НКВД,КГБ,милиция и т.д. как не назови этих упырей нечего не меняется.

НЕСТОР 18.09 17:41 [ + 6 – ]

Такие твари в каждом отделе полиции.

смерч 18.09 19:04 [ + 2 – ]

Вот так. придёшь менять паспорт а тут...Пиерасы

владимир попутчик 18.09 23:18 [ + -4 – ]

если человек не торгует наркатой к нему не придут

Иванов1 19.09 12:55 [ + 0 – ]

Не может быть!!! Полицейские же хорошие.