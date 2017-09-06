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«В Петербурге "Клоунское государство" захватило "Аврору" ради антивоенной акции (фото)»

А эти петушки ряженные, скорее всего проплаченные холуи плешивого, отвлекающие народ от политики.

Тоскливый Дятел Терпило 18.09 15:05 [ + -2 – ]

Надо было выбросить их за борт. Священную реликвию революцию испоганили. Я удивляюсь охране: как они этих ряженых пропустили?