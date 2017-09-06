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«На Петроградке продавщицу зарезали и, чтобы скрыть следы преступления, сожгли магазин»

По почерку жители из Средней Азии мочканули свою землячку.

Явар Тиррей 18.09 19:16 [ + 2 – ]

... И этих обглодают наши крысы ...



... По ходу дела - только на них вся надежда ...