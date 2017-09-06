Обсуждение темы:

«Во время пьяной ссоры петербуржец зарезал свою сожительницу, пырнув ее ножом в ногу»

Я вот голову свою ломаю о нашем УК и понять не могу эти ...Умышленное причинение ...и смерть по не осторожности,это вообще как?Получается не хотел убить но убил,но извиняюсь ..нога не живот и тем более не сердце,умерла от потери крови,а время вызвать скорую у неё и у него не было возможности или он ей говорил типа потерпи всё зарубцуется?А это уже не по не осторожности а умышленно