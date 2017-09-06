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«В Петербурге хулиган набросился с кулаками на стража порядка в отделении полиции»

Нормально ..Там чучмек убил чучмека и пять лет,а тут по роже полицаю дал и тоже пять лет..Кто нибудь объяснит вообще что с УК Рфэ творится?Или по распоряжению президента Рфэ сотрудники полиции к лику святых вписаны..