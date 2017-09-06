На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана
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Общество
... А в родном ауле так хорошо, тепло ... Алыча, шашлыки, лепёшки ... И понесла его нелегкая в наши неласковые края ...
... Неужели же призрачная перспектива безнаказанно насиловать русских девушек для этих "гостей" оказывается сильнее страха быть заживо обглоданными русскими крысами???
... Вот кому-кому - а уж крысам точно наплевать на "охранные грамоты", выданные властями этим "поднимателям экономики" ...
... Это вам не продажные чиновники и менты ...
Регистрация в Крыму,а тут без работы и повесился.Опознали родственники ..Слушайте а вообще в том узбекистане кто нибудь вообще живёт или все в Россию перебрались?
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17:29, 18 сентября
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... Это вам не продажные чиновники и менты ... в «На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана»