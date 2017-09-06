На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана

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«На заброшенной стройке в Буграх нашли обглоданное крысами тело уроженца Узбекистана»

Явар Тиррей 18.09 19:06 [ + 11 – ]

... А в родном ауле так хорошо, тепло ... Алыча, шашлыки, лепёшки ... И понесла его нелегкая в наши неласковые края ...

Явар Тиррей 18.09 19:09 [ + 11 – ]

... Неужели же призрачная перспектива безнаказанно насиловать русских девушек для этих "гостей" оказывается сильнее страха быть заживо обглоданными русскими крысами???

НЕСТОР 18.09 19:13 [ + 12 – ]

Понаехало всякой грязи в Родной Город.

Явар Тиррей 18.09 19:22 [ + 12 – ]

... Вот кому-кому - а уж крысам точно наплевать на "охранные грамоты", выданные властями этим "поднимателям экономики" ...



... Это вам не продажные чиновники и менты ...

смерч 18.09 19:22 [ + 11 – ]

Регистрация в Крыму,а тут без работы и повесился.Опознали родственники ..Слушайте а вообще в том узбекистане кто нибудь вообще живёт или все в Россию перебрались?

робин 18.09 22:54 [ + 6 – ]

даже крысы их уже не выдерживают! и чего ехал придурок вонючий!