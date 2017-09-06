На трассе "Россия" в Ленинградской и Новгородской областях под колеса легковушек угодили два лося (фото)

Одно из животных погибло.

Одно из животных погибло.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 17 сентября сбили лося перед Трубниковым Бором. По словам свидетеля происшествия, люди в аварии не пострадали.







О судьбе лося не сообщается, но, судя по фотографиям с места происшествия, животное погибло на месте. Еще один наезд на лося произошел в районе деревни Трегубово в Новгородской области.



«У лося сейчас гон, поэтому нужно быть аккуратнее, особенно ночью, – отмечает комментатор в группе. – Вчера днем ехали в Сосновый Бор, видели сохатого прямо около дороги».



Отметим, если животное сбито в зоне знака 1.27 «Осторожно, дикие животные», на водителя налагается штраф в размере 40 тысяч рублей за лося, 20 тысяч рублей за косулю, 15 тысяч рублей за кабана.



Напомним,

Накануне вечером на трассе М10 "Россия" произошло сразу два ДТП с участием лосей. Первая авария произошла в Тосненском районе Ленинградской области, вторая - в Новгородской области.Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вечером 17 сентября сбили лося перед Трубниковым Бором. По словам свидетеля происшествия, люди в аварии не пострадали.О судьбе лося не сообщается, но, судя по фотографиям с места происшествия, животное погибло на месте. Еще один наезд на лося произошел в районе деревни Трегубово в Новгородской области.«У лося сейчас гон, поэтому нужно быть аккуратнее, особенно ночью, – отмечает комментатор в группе. – Вчера днем ехали в Сосновый Бор, видели сохатого прямо около дороги».Отметим, если животное сбито в зоне знака 1.27 «Осторожно, дикие животные», на водителя налагается штраф в размере 40 тысяч рублей за лося, 20 тысяч рублей за косулю, 15 тысяч рублей за кабана.Напомним, в конце августа под Кингисеппом лосиха погибла, отправив "Опель" в кювет.







Обсуждение темы: «На трассе "Россия" в Ленинградской и Новгородской областях под колеса легковушек угодили два лося (фото)» смерч 18.09 19:05 [ + 1 – ]

А за лосиху замалчивают.Люди не пострадали и это главное

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