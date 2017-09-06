На АЗС на Васильевском неизвестный на ВАЗе в ходе конфликта обстрелял водителя такси

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Обсуждение темы:

«На АЗС на Васильевском неизвестный на ВАЗе в ходе конфликта обстрелял водителя такси»

Сервиз Столовый 18.09 16:42 [ + 1 – ]

Несколько раз выстрелил из предмета похожего на пистолет и предметом похожим на нож зарэзаль.