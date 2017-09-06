На юго-западе Петербурга извращенец влез в открытое окно квартиры и надругался над 31-летней хозяйкой

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Обсуждение темы:

«На юго-западе Петербурга извращенец влез в открытое окно квартиры и надругался над 31-летней хозяйкой»

Неzнайка. 18.09 12:22 [ + 9 – ]

Когда в окно сигал, случайно хвоста не заметила на черной опе??

монк-аль-ахри 18.09 12:38 [ + -6 – ]

и сколько дней она окно открытым держала - всё заманивала?

Неzнайка. 18.09 12:47 [ + -1 – ]

Точно! Ведь погоды холодные стоят, я бы подух..ел с открытым окном спать...

Неzнайка. 18.09 12:49 [ + -2 – ]

Какая флядь минусует? Малярша что ль после бухача проснулась?......

Тоскливый Дятел Терпило 18.09 15:08 [ + -6 – ]

Нормальный человек не будет жить на первом этаже без решеток на окнах.

смерч 18.09 19:09 [ + 3 – ]

Заходите в мой дом..Мои окна открыты......

Явар Тиррей 18.09 19:11 [ + 3 – ]

... Говорят, чуть позже в Буграх насильника обглодали крысы ...