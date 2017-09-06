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«Задушенного бомбилу нашли в припаркованной иномарке в Веселом Поселке»

забрёл я как-то ненароком в Весёлый посёлок около 21 часа в будний день. Ментов нет, а по улицам одни наркомы шастают. Еле успел ноги оттуда унести.