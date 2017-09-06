На станцию метро "Невский проспект" пытался пройти голый пассажир (видео)

Полиции он сообщил, что он адекватный.

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Обсуждение темы:

«На станцию метро "Невский проспект" пытался пройти голый пассажир (видео)»

Неzнайка. 18.09 11:36 [ + 7 – ]

Дятел это был, к бабке не ходи...

арнольд питерский 18.09 12:13 [ + 0 – ]

А действительно за что мусара забрали?

монк-аль-ахри 18.09 12:36 [ + 3 – ]

а в правилах метрополитена не написано, что голым нельзя пользоваться их услугами. тем паче, что с нынешней властью скоро все голыми ходить будем.

Командор 18.09 12:39 [ + 5 – ]

А может это была акция протеста,а своим видом он олицетворял российский народ, раздетый путинским режимом?