На Лиговском проспекте водитель "Опель" сбил 23-летнего парня в зоне регулируемого пешеходного перехода
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Общество
А какой сигнал светофора горел пешедрюжине на Лиговке? Раз стыдливо не говорят, какой, значит, ему был предполагаю стопудово красный, ибо у нас всегда отмазывают бедных и несчастных пешеходов-нарушителей ПДД. А еще предполагаю стопудово в темное время суток он сиганул под колеса внезапно и был ясен пень одет в черное и не имел при себе светоотражающих элементов одежды. И поделом!
Лед тронулся! Скоро вас, о гнусные пешедрюги-нарушители пункта 4.5 ПДД, будут таки привлекать к суровой неминучей ответственности, предусмотренной справедливым российским законом! Да будет так! И расцветет наша Родина любимая, как вишневый сад!
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