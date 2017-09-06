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«На Лиговском проспекте водитель "Опель" сбил 23-летнего парня в зоне регулируемого пешеходного перехода»

А какой сигнал светофора горел пешедрюжине на Лиговке? Раз стыдливо не говорят, какой, значит, ему был предполагаю стопудово красный, ибо у нас всегда отмазывают бедных и несчастных пешеходов-нарушителей ПДД. А еще предполагаю стопудово в темное время суток он сиганул под колеса внезапно и был ясен пень одет в черное и не имел при себе светоотражающих элементов одежды. И поделом!