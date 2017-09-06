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«Депутат ЗакСа просит ФСБ запретить госслужащим пользоваться iPhone»

Придурки.Срочно всех этих деятелей медкомиссию.

Забыл запретить иметь счета в иностранных банках, недвижимость за рубежом, двойное гражданство и нетрудовые доходы в виде взяток, откатов и прочей шелухи..