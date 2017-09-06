В Петербурге будут судить мужчину, который через закладку у мусорного бака сбыл около 2 кг психотропа

Подозреваемый находится под арестом.

Подозреваемый находится под арестом.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по версии следствия, 34-летний петербуржцец в июле 2011 года через тайник, расположенный у мусорного контейнера во дворе одного из домов в Приморском районе, сделал «закладку» и сбыл психотропное вещество – смесь, содержащую «амфетамин», массой 1970,7 грамма.



В дальнейшем мужчина длительное время скрывался от следствия. Однако в результате тщательно проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере". В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину.



"В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчина заключён под стражу", - отметили в ведомстве.



Напомним,

В Петербурге будут судить мужчину, который подозревается в сбыте почти двух килограммов психотропного вещества, содержащего «амфетамин». Наркодилеру грозит до 15 лет лишения свободы.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по версии следствия, 34-летний петербуржцец в июле 2011 года через тайник, расположенный у мусорного контейнера во дворе одного из домов в Приморском районе, сделал «закладку» и сбыл психотропное вещество – смесь, содержащую «амфетамин», массой 1970,7 грамма.В дальнейшем мужчина длительное время скрывался от следствия. Однако в результате тщательно проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемого.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере". В ходе следствия задержанный полностью признал свою вину."В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчина заключён под стражу", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Выборгском районе Петербурга задержали двух наркокурьеров, прятавших "закладки" с товаром.





