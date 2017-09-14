Обсуждение темы:

«Бывший депутат ЗакСа Петербурга объявил себя наследником Матильды Кшесинской и Николая II»

Да что вы! На трон, в Зимний!

ещё один умный как макаров нашёлся. но место то в Мариинском нагрето! как делить будут?