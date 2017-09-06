Под Пикалево после столкновения с "Тойотой" погибли водитель "Шевроле" и его пассажирка

Авария произошла на 387-м километре трассы Вологда – Новая Ладога. Авария произошла на 387-м километре трассы Вологда – Новая Ладога.



Как сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 14 сентября около 14:45 на 387-м километре трассы Вологда – Новая Ладога.



По предварительным данным, водитель Chevrolet допустил столкновение с Toyota Land Cruiser. Водитель «Шевроле», 45-летний мужчина, погиб на месте. Его пассажирка, 50-летняя женщина, скончалась от полученных травм в больнице. По факту ДТП проводится проверка.



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