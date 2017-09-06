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В Агалатово молодой парень задохнулся, ремонтируя старый колодец

18:42
Тэги: тело, смерть, ленобласть, Всеволожский район
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Тэги: тело, смерть, ленобласть, Всеволожский район
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